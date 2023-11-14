"Луческу много раз мне говорил, что Украина – его второй дом. У него были предложения, но он оставался в Украине. У меня были вопросы к Луческу после его интервью российским СМИ. И он мне сказал, что журналисты просто солгали. Что российские журналисты все перекрутили, они говорили об одном, а издали совсем другое.

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И он не собирался и не будет работать в России. И им он говорил, что Россия – агрессор, но этого они не дали. У меня к Луческу был один вопрос: зачем было давать интервью россиянам? Мирча сказал, что больше никогда не будет общаться с российскими журналистами.

Не знаю, как к этому относиться. Но Луческу сразу вышел и сказал – это все ложь"

Прочитав опровержение, после этого я говорил и с Игорем Суркисом. Он сказал, что для него это был шок. Они всегда общались с Луческу, и Мирча всегда говорил, что Россия – это агрессор, и война – это неправильно. Конечно, это интервью немного наложило тень на Луческу. Но я отдаю ему должное – он сразу вышел и все рассказал. Что это вся ложь. Это важно", – сказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Недавно Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского Динамо, но заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру в ближайшее время.

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