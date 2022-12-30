"Вони заслуговували на це", – Петраков очікує на нових дебютантів у збірній України
17:04 - Читать на русском
Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков готовий до нових імен у таборі національної команди.
"Оцінити дебютантів? Щоб робити якісь висновки, потрібен час. Але якщо ці виконавці виходили на поле в синьо-жовтих футболках, отже, на той момент вони заслуговували на це.
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Ми уважно стежимо за всіма гравцями з українським паспортом. Я вірю, що це не останні дебютанти в головній команді країни", – цитує Петракова сайт УАФ.
Нагадаємо, Петраков очолив збірну влітку, за цей час 7 футболістів вперше одягнули "синьо-жовті" футболки.
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