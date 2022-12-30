"Они заслуживали этого", – Петраков ожидает новых дебютантов в сборной Украины
Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков готов к новым именам в лагере национальной команды.
"Оценить дебютантов? Чтобы делать какие-то выводы, нужно время. Но если эти исполнители выходили на поле в сине-желтых футболках, значит, на тот момент они заслуживали этого.
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Мы внимательно следим за всеми игроками с украинским паспортом. Я верю, что это не последние дебютанты в главной команде страны", – цитирует Петракова сайт УАФ.
Напомним, Петраков возглавил сборную летом, за это время 7 футболистов впервые надели "сине-желтые" футболки.
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