"Як завжди кажу – бажаю намагатися бути кращим, ніж був. І хочеться закріпитись в основному складі збірної України.

Трубін опинився серед найкращих молодих гравців Ліги чемпіонів

Потрапити на ЧС. Це всім нам хотілося б. І поїхати туди. Може звучати якось занадто голослівно, але це мета, над якою я працюватиму. Так, може, це не станеться, але в мене така мета.

Головне – показувати своєю грою та ставленням до справи у клубі. Потім головний тренер збірної помітить, потім потихеньку завойовуватиму довіру там", – сказав Трубін для програми Футбольний формат.

Нагадаємо, українці позмагаються за вихід на ЧС-2022 у плей-офф, першим суперником команди Петракова стане Шотландія.

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