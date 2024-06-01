Збірна Україна з зірковими гравцями зіграє другий матч у турнірі Піке Kings League Infojob. Де дивитись матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Команда UA Steel, яку організували легенда українського футболу Андрій Шевченко та стрімер Михайло Лебіга, зіграє другий матч на турнірі Kings League Infojob.

Україна з Шевченком і низкою зірок збірної зазнала розгромної поразки у дебютному матчі в лізі Піке

UA Steel протистоятиме команді Murash FC. У складі українців зіграють: Коноплянка, Шелаєв, Чигринський, Мораєс, Срна, Едмар, Марлос, Воронін, Морозюк, Федецький, Федорчук. Матч розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Стежити можна на твіч-каналі Михайла Лебіги або на Setanta Sports (відео – трохи нижче).

Варто нагадати, що у першому матчі UA Steel поступилася G3X FC з рахунком 0:4.