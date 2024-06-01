Журналіст та коментатор Віктор Вацко поділився інсайдом з табору юнацької збірної України.

"Під час фінальної стадії Євро почалися дива та й годі. Команду до турніру готував Юрій Мороз. Тиждень вони готувалися. А напередодні першого матчу проти Сербії (0:1) в табір збірної приїхав Унаї Мельгоса.

Україна без шансів програла Чехії і майже втратила шанс на чвертьфінал Євро U-17 – врятує лише диво від Кіпру

Хто не знає, Унаї Мельгоса – це головний тренер збірної України U-21 і куратор напряму молодіжних збірних. Глобально кажучи, це Унаї ухвалював рішення стосовно призначення головних тренерів збірних U-17, U-19. Тобто Унаї – бос.

Вже наприкінці першого тайму матчу України U-17 проти Сербії U-17 Мельгоса, головний тренер збірної України U-21, сидів на лаві запасних нашої команди. Він вже керував, у перерві мав слово в роздягальні. Потім Унаї фактично став керувати тренувальним процесом: ігрові, тактичні вправи проводив Унаї Мельгоса.

Фактично на матч проти збірної Чехії (1:3), провалений матч, збірну України U-17 готував головний тренер збірної України U-21. Юрій Мороз за цим спостерігав з бровки поля", – розповів Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, збірна України U-17 у своїй групі з Кіпром, Чехією та Сербією посіла третю сходинку і не вийшла у плей-офф турніру.

Україна гримнула дверима в останньому матчі на Євро U-17, перемігши Кіпр – форвард з Бундесліги оформив ефектний дубль