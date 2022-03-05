"Спробував поспілкуватися із жителями із Росії. Хлопців, ми не можемо їх звинувачувати. Вони з самого дитинства зомбовані.

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Люди не вірять живим кадрам, знятим на телефон, просто вдумайтеся. Ми не можемо злитися на них, тільки пожаліти", – написав Авагімян в одній зі своїх соцмереж, продемонструвавши кадри переписки.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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