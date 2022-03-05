"Попытался пообщаться с жителями из России. Ребят, мы не можем их винить. Они с самого детства зомбированы.

Коноплянка готов взять в руки оружие: "Какие еще доказательства нужны? Это убийства"

Люди не верят живым кадрам, снятым на телефон, просто вдумайтесь. Мы не можем злиться на них, только пожалеть", – написал Авагимян в одной из своих соцсетей, продемонстрировав кадры переписки.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни