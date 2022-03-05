Півзахисник Краковії віддав належне українським військовим і зізнався, що у крайньому випадку візьме участь у бойових діях, хоча ніколи не тримав у руках зброю.

"Чи намагався я достукатися до російських футболістів? Гадаю, що зараз найважливіше – достукатися до однієї людини. Нам потрібно продовжувати те, що ми робимо – показувати усьому світу правду. Усі відео є в інтернеті, які ще докази потрібні? Як так можна? Це вбивства, діти, школи, садочки, наші родини!

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Якби я вмів воювати, то впевнений, що кожен, хто вмів би тримати зброю в руках, пішов би туди. Кожен, хто як може, так і допомагає нашій армії. Їм, звичайно, величезний респект.

Я жодного разу не стріляв зі зброї. Якщо справа дійде до того, що скажуть: "Женя, якщо ти прийдеш і покажеш, як все треба робити, і це одразу закінчиться", то я готовий", – розповів Коноплянка FootballHub.

Нагадаємо, у складі Краковії 32-річний українець зіграв 1 поєдинок. Він перебрався у польський клуб із Шахтаря на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця поточного сезону з опцією продовження.

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