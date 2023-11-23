У матчі 14-го туру УПЛ проти Металіста 1925 захисник Полісся Євген Морозко зазнав ушкодження (вивиху плечового суглоба) і вже на 24-й хвилині гри змушений був покинути поле. Обстеження виявило у гравця складнішу травму, яка потребувала операції. Напередодні 30-річного оборонця було успішно прооперовано.

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"У травматологічному відділенні міської лікарні № 1 вивих було вправлено, втім після проведення МРТ було виявлено пошкодження передньої суглобової губи даного суглоба. Травма такого роду у спортсменів потребує оперативного лікування. В середу, 22 листопада, було проведено оперативне втручання. Стан Євгена наразі в нормі, орієнтовний термін відновлення – 2,5 місяці", – цитує лікаря команди Вадима Попова прес-служба житомирців.

Нагадаємо, Морозко перейшов у Полісся влітку 2022 року з Колоса (за який провів 6 років і допоміг "хліборобам" піднялися в еліту з чемпіонату області, за що отримав прізвисько "український Варді"). У поточному сезоні провів за "зелено-жовтих" 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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