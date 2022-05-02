"По-перше, я хотів би звернутися до всіх людей, які сьогодні на "Азовсталі": вони великі герої, захищають нашу батьківщину, вони тримають стіну, яка не падає, і ми переконані, що вона не впаде. Ця гра (з Хайдуком – прим.) присвячена їм, нашим героям.

Хайдук – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд поєдинку

І ми знаємо, що це завод президента нашого клубу Ріната Ахметова, але для нього найважливіше – життя людини. Сподіваємося, що це незабаром закінчиться, люди вийдуть з "Азовсталі" і продовжуватимуть жити нормальним життям, як вони на те заслуговують", – поділився Срна у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, на "Азовсталі" переховуються місцеві жителі Маріуполя, які не змогли евакуюватись з міста, а також бійці полку "Азов", який наводить жах на рашистів лише своєю назвою.

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