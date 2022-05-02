"Вони тримають стіну, яка не падає": Срна присвятив матч Шахтаря з Хайдуком героям з "Азовсталі"
Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна висловив слова підтримки захисникам Маріуполя, які продовжують боротьбу з рашистами.
"По-перше, я хотів би звернутися до всіх людей, які сьогодні на "Азовсталі": вони великі герої, захищають нашу батьківщину, вони тримають стіну, яка не падає, і ми переконані, що вона не впаде. Ця гра (з Хайдуком – прим.) присвячена їм, нашим героям.
Хайдук – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд поєдинку
І ми знаємо, що це завод президента нашого клубу Ріната Ахметова, але для нього найважливіше – життя людини. Сподіваємося, що це незабаром закінчиться, люди вийдуть з "Азовсталі" і продовжуватимуть жити нормальним життям, як вони на те заслуговують", – поділився Срна у коментарі офіційному сайту Шахтаря.
Нагадаємо, на "Азовсталі" переховуються місцеві жителі Маріуполя, які не змогли евакуюватись з міста, а також бійці полку "Азов", який наводить жах на рашистів лише своєю назвою.
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