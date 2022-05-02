"Во-первых, я хотел бы обратиться ко всем людям, которые сегодня на "Азовстали": они великие герои, защищают нашу родину, они держат не падающую стену, и мы убеждены, что она не упадет. Эта игра (с Хайдуком – прим.) посвящена им, нашим героям.

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И мы знаем, что это завод президента нашего клуба Рината Ахметова, но для него самое важное – жизнь человека. Надеемся, что это скоро закончится, люди выйдут из "Азовстали" и будут продолжать жить нормальной жизнью, как они того заслуживают", – поделился Срна в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, на "Азовстали" скрываются местные жители Мариуполя, которые не смогли эвакуироваться из города, а также бойцы полка "Азов", который ужасает рашистов только своим названием.

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