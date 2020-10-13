"Вони будуть носитися по полю всі 90 хвилин": Матвієнко оцінив шанси українців у матчі проти Іспанії
Захисник збірної України Микола Матвієнко, який через коронавірус не допоможе збірній України у матчі 4-го туру Ліги націй проти Іспанії, розраховує, що команда впорається із поставленим завданням.
"Має бути точно краще, ніж на виїзді, тому що ми граємо вдома. Це 100%. Зрозуміло, що буде дуже складно. Іспанці – агресивні і ніколи не здаються.
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Вони будуть носитися по полю всі 90 хвилин. Сподіваюсь, що хлопці добре відновляться і дадуть справжній бій. Вірю, що Україна візьме очки, бажано три", – сказав Матвієнко у коментарі YouTube-каналу Влади Седан.
Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Іспанії стартує сьогодні, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.
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