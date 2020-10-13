"Така гра – це хороший шанс подивитися, що ми в даний момент маємо. Визначити це в матчах, припустимо, з Молдовою і Грузією, дуже складно. Також зараз об'єктивно дати оцінку грі нашої команди непросто, так як є багато різних факторів. Це і політична ситуація в Україні, пандемія, багато футболістів не можуть зіграти, деякі футболісти лише почали тренуватися.

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Але цей поєдинок з Іспанією буде дуже складним ще з однієї причини: коли у вас цикл у три ігрові дні, перший матч ще більш-менш проходить, а потім грати вкрай складно. Думаю, для України буде дуже непроста гра. І зачепитися за нічию буде дуже важко. Хоча це футбол, треба налаштовуватися на матч. Шевченкові треба налаштовувати команду і визначитися з тими футболістами, які можуть грати за збірну. Можуть! Ще раз повторю. Тому що це гра на кшталт Ліги чемпіонів. Це вже інший футбол, не український.

Чи буде Україна контролювати м'яч в поєдинку з іспанцями? Не думаю. З ким завгодно можна це зробити, тільки не з Іспанією. Іспанія – одна з провідних країн у світі в плані володіння м'ячем. Збірна Іспанії, Барселона, Реал, іспанські клуби – це все дуже серйозно. У них дуже великий запас майстерності. Вони можуть і стоячи грати. В іграх з цими суперниками, коли не вистачає кондицій, контроль м'яча суперника забирає дуже багато сил.

Чи буде складніше грати без Маліновського? Я не думаю. Зараз немає такого футболіста, який, якщо не грає, то Україна зупиниться. Так, Маліновський – це дуже хороший знаковий футболіст для України, але не той, хто зараз визначає обличчя збірної України. Зараз взагалі важко знайти таку людину", – сказав Буряк в інтерв'ю виданню Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок між українцями та іспанцями стартує сьогодні, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.

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