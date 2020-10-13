Защитник сборной Украины Николай Матвиенко, который из-за коронавируса не поможет сборной Украины в матче 4-го тура Лиги наций против Испании, рассчитывает, что команда справится с поставленной задачей.

"Должно быть точно лучше, чем на выезде, потому что мы играем дома. Это 100%. Понятно, что будет очень сложно. Испанцы – агрессивные и никогда не сдаются.

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Они будут носиться по полю все 90 минут. Надеюсь, что ребята хорошо восстановятся и дадут настоящий бой. Верю, что Украина возьмет очки, желательно три", – сказал Матвиенко в комментарии YouTube-каналу Влады Седан.

Напомним, поединок между сборными Украины и Испании стартует сегодня, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

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