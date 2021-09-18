"Дуже багато сьогодні грало молодих футболістів, які раніше грали менше, ніж інші. Але вони майбутнє Шахтаря. Мета клубу – щоб молоді футболісти, такі як Конопля, Судаков, Мудрик та Корнієнко – прогресували. Якщо Шахтар хоче знову стати грандіозним клубом, як раніше, то це правильний момент, щоб ці хлопці покращували свій рівень через ці матчі.

Дебютні голи Сікана та Мудрика у відеоогляді матчу Маріуполь – Шахтар – 0:5

Я дуже задоволений тим, як вони грали. Всі ситуації, які ми пробуємо під час тренувань, вони виконували до останньої секунди. Можливо в перші хвилини не дуже, але потім все дуже добре зіграли. Чи встигне основна група гравців Шахтаря відновитись до Суперкубка України? Так, у нас є ще 4 дні. Футболісти Шахтаря повинні знати, що до середини грудня ми граємо кожні 3 дні, тому всі повинні бути готові.

Мета Шахтаря – бути ураганними навіть проти Маріуполя. Звичайно, потрібен час. Коли потрібно створити новий менталітет в команді, особливо створити нову філософію гри, потрібен час, тому що у нас багато молодих футболістів. Всі відразу складно виходить. Наша мета – грати проти сильних команд так, як ми атакували сьогодні, але і бути готовими грати надійно в обороні", – зазначив Де Дзербі у ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Шахтар розтрощив Маріуполь (5:0) та продовжив переслідувати Динамо у чемпіонаті України.

Шахтар на очах Петракова розбомбив Маріуполь – дебютні голи Сікана і Мудрика, дубль Судакова і нестримний Конопля