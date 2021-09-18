Знову дербі Донбасу не вийшло повноцінним. Маруполь відверто зловживає із запрошенням молодих гравців Шахтаря у оренду, тому змушений страждати в очних поєдинках. Ось і сьогодні Остап Маркевич був змушений випустити на поле фактично молодіжну команду без особливого простору для маневру. На лаві для запасних було лише п'ять гравців, серед яких лише 16-ти та 17-річні юнаки.

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Здавалося, Роберто Де Дзербі потрібно зробити усе можливе, щоб бодай мінімально реабілітуватися за фіаско в Лізі чемпіонів. Більшість менеджерів у такій ситуації проти маріупольських "дітей" випустило б усіх найсильніших. Проте італієць, оцінивши ситуацію, і сам дав шанс себе проявити молодим. У старті вийшло семеро українців. Зокрема, вихованці Шахтаря – Корнієнко, Конопля, Мудрик, Сікан та Бондаренко. Ось цим Де Дзербі справді подобається. Він не намагається підлаштуватися чи задовольнити чиїсь очікування. Італієць вперто гне свою лінію. Щоправда, це не завжди приносить бажаний результат.

Перший тайм дуже нагадував поєдинок на тренувальних зборах. Майже порожні трибуни стадіону Колоса лише сприяли цьому. Було чітко чути підказки тренерів та викрики футболістів. Темп гри теж був відповідним – ніхто нікуди не поспішав. Так, Шахтар тримав м'яч під контролем на чужій третині поля, але без особливого загострення. За перші 17 хвилин матчу команди не завдали жодного удару бодай у бік воріт суперника.

Маріуполь доволі непогано захищався, але перша ж втрата концентрації виявилася фатальною. Спочатку захисники не змогли залишити у офсайді Сікана. Данило скористався елегантним пасом Алана Патріка і забив свій дебютний гол у складі Шахтаря. Вже за хвилину "гірники" подвоїли перевагу. Юхим Конопля прорвався правим флангом і зряче викотив під удар Михайлу Мудрику. Вінгер опинився без опіки поблизу 11-метрової позначки і легко увігнав м'яч у сітку. Це взагалі перший гол Мудрика у дорослому футболі.

Забиті м'ячі ситуацію на полі не змінили. Шахтар все влаштовувало, а Маріуполь банально не міг нав'язати бодай якусь боротьбу. Перед самісінькою перервою Сікан мав шанс іще раз довести Олександру Петракову, який був присутнім на трибунах, що той не дарма викликає його у збірну. Данило класно обробив пас із глибини від Вітао, обіграв голкіпера, але з гострого кута не зміг влучити у ворота.

На старті другого тайму Остап Маркевич здійснив подвійну заміну, але це нічого не змінило. Невдовзі азовці пропустили втретє. Тете головою замкнув навіс від Коноплі. Вочевидь, правий захисник дублем із асистів вирішив натякнути головному тренеру збірної України, що вартий місця не лише у резервному списку.

Після цього Роберто Де Дзербі виконав кілька замін, серед яких відзначимо появу Судакова. Георгій з інтервалом у три хвилини оформив дубль, скориставшись передачами Корнієнка та Коноплі. Третій асист Юхима!

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 19 пунктів та закріпився на другій сходинці турнірної таблиці. "Гірники" наздогнали киян за очками, але останні свій матч проведуть пізніше. Своєю чергою, Маріуполь залишився передостаннім з чотирма заліковими пунктами у активі.

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