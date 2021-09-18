"Очень много сегодня играло молодых футболистов, которые раньше играли меньше, чем другие. Но они будущее Шахтера. Цель клуба – чтобы молодые футболисты, такие как Конопля, Судаков, Мудрик и Корниенко – прогрессировали. Если Шахтер хочет снова стать грандиозным клубом, как раньше, то это правильный момент, чтобы эти ребята улучшали свой уровень через эти матчи.

Дебютные голы Сикана и Мудрика в видеообзоре матча Мариуполь – Шахтер – 0:5

Я очень доволен тем, как они играли. Все ситуации, которые мы пробуем во время тренировок, они выполняли до последней секунды. Возможно в первые минуты не очень, но потом все очень хорошо сыграли. Успеет ли основная группа игроков Шахтера восстановиться к Суперкубку Украины? Да, у нас есть еще 4 дня. Футболисты Шахтера должны знать, что к середине декабря мы играем каждые 3 дня, поэтому все должны быть готовы.

Цель Шахтера – быть ураганными даже против Мариуполя. Конечно, нужно время. Когда нужно создать новый менталитет в команде, особенно создать новую философию игры, нужно время, потому что у нас много молодых футболистов. Все сразу сложно получается. Наша цель – играть против сильных команд так, как мы атаковали сегодня, но и быть готовыми играть надежно в обороне", – отметил Де Дзерби в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Шахтер разгромил Мариуполь (5:0) и продолжил преследовать Динамо в чемпионате Украины.

Шахтер на глазах Петракова разбомбил Мариуполь – дебютные голы Сикана и Мудрика, дубль Судакова и неудержимый Конопля