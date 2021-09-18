Шахтар розтрощив Маріуполь у матчі 8-го туру УПЛ та продовжує переслідувати Динамо у чемпіонаті. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Шахтар на "Футбол 24".

Шахтар вийшов вперед на 18 хвилині – Патрік вишуканим асистом знайшов Сікана, а той з близької відстані пробив над голкіпером. Через хвилину Конопля прорвався правим флангом та знайшов Мудрика в центрі штрафного, який легко розстріляв порожні ворота.

Шахтар на очах Петракова розбомбив Маріуполь – дебютні голи Сікана і Мудрика, дубль Судакова і нестримний Конопля

У другому таймі "гірники" добили суперника – Тете по перерві зробив перевагу розгромною, а Судаков оформив дубль, поставивши крапку в зустрічі.

Таким чином, Шахтар набрав 19 очок та наблизився до Динамо, а Маріуполь з 4 пунктами залишився передостаннім.