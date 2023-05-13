"Поки в нас немає рішення КДК, тому я не можу нічого коментувати. Воно поки на словах, але документа ми ще не бачили", – відповів Шовковський на питання стосовно можливої дискваліфікації Ваната.

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"Можливо, клуб зробить офіційну заяву після того, як буде подана офіційна інформація про дискваліфікацію. Або якщо її не буде", – додав представник пресслужби Динамо Андрій Шахов-молодший.

Нагадаємо, кияни у матчі 16-го туру УПЛ на своєму полі сенсаційно поступились Інгульцю з рахунком 0:2, а Ванат після гри заявив, що "не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри". Арбітринею того поєдинку була Катерина Монзуль.

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