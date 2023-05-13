"Вона поки на словах": Шовковський прокоментував дискваліфікацію зірки Динамо за сексистські висловлювання
Виконуючий обов'язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський висловився щодо можливої дискваліфікації нападника киян Владислава Ваната через його резонансну критику на адресу арбітрині Катерини Монзуль.
"Поки в нас немає рішення КДК, тому я не можу нічого коментувати. Воно поки на словах, але документа ми ще не бачили", – відповів Шовковський на питання стосовно можливої дискваліфікації Ваната.
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"Можливо, клуб зробить офіційну заяву після того, як буде подана офіційна інформація про дискваліфікацію. Або якщо її не буде", – додав представник пресслужби Динамо Андрій Шахов-молодший.
Нагадаємо, кияни у матчі 16-го туру УПЛ на своєму полі сенсаційно поступились Інгульцю з рахунком 0:2, а Ванат після гри заявив, що "не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри". Арбітринею того поєдинку була Катерина Монзуль.
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