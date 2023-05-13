"Пока у нас нет решения КДК, поэтому я не могу ничего комментировать. Оно пока на словах, но документа мы еще не видели", – ответил Шовковский на вопрос относительно возможной дисквалификации Ваната.

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"Возможно, клуб сделает официальное заявление после того, как будет подана официальная информация о дисквалификации. Или если ее не будет", – добавил представитель пресс-службы Динамо Андрей Шахов-младший.

Напомним, киевляне в матче 16-го тура УПЛ на своем поле сенсационно уступили Ингульцу со счетом 0:2, а Ванат после игры заявил, что "не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры". Арбитром того поединка была Екатерина Монзуль.

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