Первый гол пришлось ждать почти весь тайм – голкиперы обеих команд неоднократно спасали свои ворота в, казалось, безнадежных ситуациях. На 38-й минуте Стецьков получил диагональ на левый фланг, прострелил в центр на Бескоровайного и тот, выиграв борьбу у Лопырёнка, прошил Пенькова.

Кривбасс уверенно одолел ЛНЗ и поднялся в топ-4 УПЛ – кринж от Вернидуба и феерия голкиперов

Пасич после перерыва едва не сравнял, когда после рикошета мяч летел под перекладину – Клищук вытащил. В ответ Пеньков среагировал на пушечный выстрел Кожушко. В конце матча Кривбасс все-таки дожал соперника: после контратаки Задерака откликнулся на навес во вратарскую и в прыжке головой пробил в противоход киперу. Вторая победа Кривбасса в сезоне – опыт Вернидуба взял верх над молодым задором Ковпака.