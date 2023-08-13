Волевая победа Кривбасса в видеообзоре матча с ЛНЗ – 2:0
Подопечные Юрия Вернидуба на своем поле взяли верх над дебютантом УПЛ (2:0). Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Первый гол пришлось ждать почти весь тайм – голкиперы обеих команд неоднократно спасали свои ворота в, казалось, безнадежных ситуациях. На 38-й минуте Стецьков получил диагональ на левый фланг, прострелил в центр на Бескоровайного и тот, выиграв борьбу у Лопырёнка, прошил Пенькова.
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Пасич после перерыва едва не сравнял, когда после рикошета мяч летел под перекладину – Клищук вытащил. В ответ Пеньков среагировал на пушечный выстрел Кожушко. В конце матча Кривбасс все-таки дожал соперника: после контратаки Задерака откликнулся на навес во вратарскую и в прыжке головой пробил в противоход киперу. Вторая победа Кривбасса в сезоне – опыт Вернидуба взял верх над молодым задором Ковпака.