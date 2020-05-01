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Володарка "Золотого м'яча"-2019 хоче стати віце-президентом США

1 травня 16:01 396 Читать на русском
Володарка "Золотого м'яча"-2019 хоче стати віце-президентом США
Меган Рапіно / Getty Images

Американська футболістка Меган Рапіно марить політикою та мітить на високу посаду в Білому домі.

Рапіно запропонувала свої послуги ймовірному кандидату в президенти США від Демократичної партії Джо Байдену. 34-річна зірка футболу заявила, що готова стати напарником відомого політика.

"Я не хочу змушувати вас приймати складне рішення – я можу і займатися політикою, і продовжувати грати у футбол. Але якщо вам потрібен віце-президент, просто кажу, що я готова до співбесіди. Можемо обговорити логістику та деталі. Я на вас не тисну", – сказала Рапіно під час спільного стріму з Байденом в Instagram.

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Байден раніше зобов'язався взяти в партнери жінку-політика, однак прямої відповіді Меган не надав, перевівши розмову. Рапіно має певний досвід у політиці, адже давно публічно відстоює права ЛГБТ. А ще вона виступає проти чинного президента США Дональда Трампа.

Торік Меган Рапіно в ролі капітана привела жіночу збірну США до перемоги на чемпіонаті світу-2019, а згодом отримала "Золотий м'яч"-2019.

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Теги
Світ Англія Дональд Трамп Меган Рапіно Меган Рапіно
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