Обладательница "Золотого мяча"-2019 хочет стать вице-президентом США

Американская футболистка Меган Рапино грезит политикой и метит на высокий пост в Белом доме.

Рапино предложила свои услуги предполагаемому кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену. 34-летняя звезда футбола заявила, что готова стать напарником известного политика.

"Я не хочу заставлять вас принимать сложное решение – я могу и заниматься политикой, и продолжать играть в футбол. Но если вам нужен вице-президент, просто говорю, что я готова к собеседованию. Можем обсудить логистику и детали. Я на вас не давлю", – сказала Рапино во время совместного стрима с Байденом в Instagram.

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Байден ранее обязался взять в партнеры женщину-политика, однако прямого ответа Меган не предоставил, переведя разговор. Рапино имеет определенный опыт в политике, ведь давно публично отстаивает права ЛГБТ. А еще она выступает против действующего президента США Дональда Трампа.

В прошлом году Меган Рапино в роли капитана привела женскую сборную США к победе на чемпионате мира-2019, а затем получила "Золотой мяч"-2019.

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