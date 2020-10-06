"Святі" оголосили про повернення свого вихованця через офіційний сайт клубу.

Евертон віддав 25 млн фунтів за лідера Норвіча

Після 14 років розлуки Волкот знову виступатиме на Сент-Мері'с. Саутгемптон орендував вінгера на один сезон. У старому-новому клубі він виступатиме під звичним 32-м номером.

Останні 2,5 роки Тео Волкот провів у складі Евертона. У нинішньому сезоні нападник встиг зіграти 2 матчі за "ірисок" у всіх турнірах.

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