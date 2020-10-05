Евертон у своїй роботі на трансферному ринку не забув про підсилення оборони.

"Іриски" на своєму сайті повідомили про перехід Бена Годфрі з Норвіча. Контракт новачка розрахований на п'ять років.

Сенсаційний Калверт-Льюїн розкрив секрет розкішного старту Евертона в АПЛ

За неофіційними даними, ціна англійського центрбека склала 25 млн фунтів, ще 5 млн передбачені бонусами. 22-річний Годфрі став п'ятим новачком Евертона у це міжсезоння після Нкунку, Хамеса, Дукуре та Аллана. Наразі "іриски" сенсаційно очолюють турнірну таблицю АПЛ.

Додамо, що у минулому сезоні Годфрі провів за Норвіч 33 матчі, результативними діями не відзначався. "Канарки" посіли останнє місце і вилетіли в Чемпіоншип.

Астон Вілла зґвалтувала Ліверпуль сімома голами, МЮ отримав 6 м'ячів від Тоттенхема – повний крах грандів у 4 турі АПЛ