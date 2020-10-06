"Святые" объявили о возвращении своего воспитанника посредством официального сайта клуба.

Эвертон отдал 25 млн фунтов за лидера Норвича

После 14 лет разлуки Уолкотт снова будет выступать на Сент-Мэрис. Саутгемптон арендовал вингера на один сезон. В старом-новом клубе он будет выступать под привычным 32-м номером.

Последние 2,5 года Тео Уолкотт провел в составе Эвертона. В нынешнем сезоне нападающий успел сыграть 2 матча за "ирисок" во всех турнирах.

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