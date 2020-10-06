Уолкотт официально вернулся в Саутгемптон
06:00 - Читати українською
Опытный нападающий Тео Уолкотт сменил ливерпульский Эвертон на Саутгемптон.
"Святые" объявили о возвращении своего воспитанника посредством официального сайта клуба.
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После 14 лет разлуки Уолкотт снова будет выступать на Сент-Мэрис. Саутгемптон арендовал вингера на один сезон. В старом-новом клубе он будет выступать под привычным 32-м номером.
Последние 2,5 года Тео Уолкотт провел в составе Эвертона. В нынешнем сезоне нападающий успел сыграть 2 матча за "ирисок" во всех турнирах.
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