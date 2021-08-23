Воротар ковалівців Євген Волинець може спробувати свої сили в Екстраклясі.

Голкіпер Колоса Євген Волинець незабаром може опинитися у чемпіонаті Польщі.

Олександрія у фантастичному матчі здобула виїзну перемогу над Колосом

За повідомленням журналіста Ігоря Бурбаса, ковалівці перебувають на останній стадії переговорів щодо трансферу Волинця в Ракув. Вчорашній матч з Олександрією він пропустив через травму плеча, а вже на тижні буде готуватися до від'їзду у Польщу.

Якщо перехід відбудеться – він стане першим міжнародним трансфером в історії Колоса.

До слова, Ракув минулого сезону посів у польській першості другу сходинку, а також завоював Кубок та Суперкубок країни.

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