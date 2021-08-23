Вратарь ковалевцев Евгений Волынец может попробовать свои силы в Экстраклясе.

Голкипер Колоса Евгений Волынец вскоре может оказаться в чемпионате Польши.

Александрия в фантастическом матче одержала выездную победу над Колосом

По сообщению журналиста Игоря Бурбаса, ковалевцы находятся на последней стадии переговоров относительно трансфера Волынца в Ракув. Вчерашний матч с Александрией он пропустил из-за травмы плеча, а уже на неделе будет готовиться к отъезду в Польшу.

Если переход состоится – он станет первым международным трансфером в истории Колоса.

К слову, Ракув в прошлом сезоне занял в польском первенстве второе место, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

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