Черговий український клуб виявив у себе вогнище інфекції.

Поєдинок 3-го туру другого за силою дивізіону чемпіонату України між Волинню та тернопільською Нивою не відбудеться через спалах COVID-19 у луцькому клубі, повідомляє видання UA-Футбол.

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Матч, який мав пройти у понеділок, 21 вересня, перенесли на невизначений термін. У таборі "хрестоносців" виявлено 13 випадків інфікування – позитивні тести здали 8 футболістів і 5 осіб персоналу клуба.

Цікаво, що кубковий поєдинок лучан з Прикарпаттям перенесений не буде і відбудеться за планом, 16 вересня. Тренерський штаб господарів виставить на гру молодіжний склад, а сам матч пройде з глядачами.

Нагадаємо, Волинь у новому сезоні Першої ліги стартувала вкрай невдало: підопічні Василя Сачка у першому турі поступились Кременю (2:3), а згодом розписали бойову нічию з ВПК-Агро (1:1).

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