Союз європейських футбольних асоціацій затвердив нові рекомендації з проведення турнірів в період пандемії коронавірусу, повідомляє "Футбол NEWS".

Мораєс прокоментував перенесення матчів через коронавірус

Відтепер, згідно нового медичного протоколу, матчі чемпіонату України не переноситимуть у випадку інфікування невеликої групи футболістів. Гравці, які здадуть позитивні тести, відправлятимуться на самоізоляцію, а заявка на матч формуватиметься зі здорових футболістів. Таких у заявці повинно бути мінімум 14. Якщо ж клуб не зможе включити у заявку необхідну кількість здорових футболістів, поєдинок перенесуть.

До слова, у першому турі чемпіонату України не був зіграний матч між Львовом та Минаєм (через спалах COVID-19 у таборі "синьо-золотих"), а в другому турі перенесли поєдинок між Рухом та Шахтарем (через кількох інфікованих у складі новачка УПЛ).

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