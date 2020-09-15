Волынь – Нива Т: поединок Первой лиги перенесли из-за вспышки COVID-19
Очередной украинский клуб обнаружил у себя очаг инфекции.
Поединок 3-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Украины между Волынью и тернопольской Нивой не состоится из-за вспышки COVID-19 в луцком клубе, сообщает издание UA-Футбол.
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Матч, который должен был пройти в понедельник, 21 сентября, перенесли на неопределенный срок. В лагере "крестоносцев" выявлено 13 случаев инфицирования – положительные тесты сдали 8 футболистов и 5 человек персонала клуба.
Интересно, что кубковый поединок лучан с Прикарпатьем перенесен не будет и состоится по плану, 16 сентября. Тренерский штаб хозяев выставит на игру молодежный состав, а сам матч пройдет со зрителями.
Напомним, Волынь в новом сезоне Первой лиги стартовала крайне неудачно: подопечные Василия Сачко в первом туре уступили Кременю (2:3), а затем расписали боевую ничью с ВПК-Агро (1:1).
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