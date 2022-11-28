Вольфсбург розірвав контракт з Крузе: відома причина та сума компенсації гравцю
Макс Крузе отримав близько мільйона євро компенсації за дострокове розірвання контрактом.
Відсьогодні форвард Макс Крузе більше не є гравцем Вольфсбурга. Клуб в односторонньому порядку вирішив розірвати угоду і виплатив гравцеві близько мільйона євро компенсації. Про це повідомляє Wolfsburger Algemeine.
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Нагадаємо, що у вересні у Крузі стався відкритий конфлікт із головним тренером Вольфсбурга Ніко Ковачем. Згідно з Wolfsburger Algemeine, тренер був незадоволений постійними запізненнями Крузе на тренування. Також футболіст випустив документальний фільм про свою сім'ю та особисте життя, в якому наговорив багато зайвого.
Крім цього, Крузе відкрито критикував партнерів по команді, зокрема капітана "вовків" Максиміліана Арнольда. Крузе заявив, що має чотиригодинний робочий день – з 9 до 13 години. Арнольд зазначив, що він тренується набагато більше. На що Крузе відповів: "Ті, хто має менше таланту, повинні більше тренуватися".
Ще у вересні Ніко Ковач заявляв, що кар'єра Крузе у Бундеслізі завершена.
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