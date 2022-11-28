Форвард Макс Крузе больше не является игроком Вольфсбурга. Клуб в одностороннем порядке решил расторгнуть соглашение, и выплатил игроку около миллиона евро компенсации. Об этом информирует Wolfsburger Algemeine.

Нападающий Вольфсбурга был понижен в должности до тренера вратарей

Напомним, что в сентябре у Крузе случился открытый конфликт с главным тренером Вольфсбурга Нико Ковачем. Согласно Wolfsburger Algemeine, тренер был недоволен постоянными опозданиями Крузе на тренировки. Также футболист выпустил документальный фильм о своей семье и личной жизни, в котором наговорил много лишнего.

Помимо этого Крузе открыто критиковал партнёров по команде, в частности капитана "волков" Максимилиана Арнольда. Крузе заявил, что у него четырёхчасовый рабочий день – с 9 до 13 часов. Арнольд отметил, что он тренируется намного больше времени. На что Крузе заявил: "Те, у кого меньше таланта, должны больше тренироваться".

Еще в сентябре Нико Ковач заявлял, что карьера Крузе в Бундеслиге окончена.

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