Німеччина програла боротьбу за ініціативу

Німеччина сенсаційно програла Японії стартовий матч ЧС-2022. Нависла загроза повторного вильоту на груповому етапі Мундіалю. Сьогодні вдень ситуація з катастрофічної перетворилася в просто неприємну, адже Японія примудрилася програти Коста-Ріці. У будь-якому разі Бундестім мусила зробити висновки та покращити пресинг, організацію гри в обороні та реалізацію. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про перший топ-матч катарського Мундіалю.

Іспанія – Німеччина – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Гансі Флік змінив склад, наситивши центр поля. Гюндоган вийшов над парою Кімміх-Горецка, щоб стримувати Бускетса. Турецький німець впорався – у першому таймі Серхіо віддав лише 24 передачі (третій найменший показник в команді), хоча зазвичай саме він веде гру в центрі. Однак це не допомогло перекрити Іспанії кисень. "Фурія" до перерви все одно домінувала, активно розігруючи через зв'язку Альби та Педрі.

Німеччина хотіла грати з позиції сили. Флік намагався пресингувати та володіти м'ячем, але суперник банально був сильнішим. 30% володіння аж ніяк не були частиною плану Бундестім. Те, що вдавалося з Японією, не дозволяла Іспанія. Тренер збірної Німеччини перед грою казав, що розроблено дієвий план, в який вірить команда. Однак сила суперника стала на заваді його реалізації.

Сильна Іспанія – Ольмо найкращий

Луїс Енріке перетворив Іспанію в найстабільнішу європейську збірну, якщо дивитися на якість гри. І аргументи не в розгромі Коста-Ріки – "Фурія" з Євро-2020 виглядає потужною командою, яка б не загубилася у клубному футболу. Піренейці феєрично розпочали Мундіаль, але Лучо не зрадив собі (ніколи двічі поспіль не випускав однаковий склад) та знову провів зміну.

На правому фланзі з'явився Карвахаль, який мав стримувати Раума. Але вийшло навпаки. Захисник Лейпцига вряди-годи переходив на чужу половину та пахав на оборону. Вся Німеччина пахала у відборі. Іспанія майстерно у першому таймі проходила ворожий пресинг і сама дуже грамотно пресингувала, провокуючи паніку Бундестім у першій стадії розіграшу. "Фурія" диктувала умови. Виникали проблеми тільки з головним – зі створенням моментів.

Іспанці рідко входили у штрафний майданчик. Ключовою стала бундесліжна дуель Ольмо та Зюле. Дані активно вривався з флангу, а Ніклас страхував крайнього захисника.Вся гострота в Іспанії виникала після дій Ольмо. Ніклас солідно відіграв (4 виноси, 4 відбирання, 100% виграних дуелей). Однак його опонент взяв кількістю. Хитнув і пробив сам – Нойєр перевів у поперечину. Прострілив у штрафний – Ферран бахнув над воротами. А потім, Дані створив передумови для гола.

Центрфорварди не вимерли, Німеччина перевернула гру

До перерви команди вдвох створили моментів на 0,28 xG і завдали 4 удари з меж штрафних майданчиків. У другому таймі Німеччина покращила інтенсивність, трішки налагодила пресинг і заграла на рівних, а згодом навіть затиснула Іспанію до воріт. Пішов активніший футбол, збільшилися швидкості.

Тренери підлили масла у вогонь, випустивши справжніх центрфорвардів замість "фальшивих дев'яток". Гра спростилася, але моментів стало більше. Вийшов Мората – і Іспанія нарешті реалізувала свою перевагу на лівому фланзі. Ольмо стягнув у центр Керера, створивши зону для Альби, Жорді м'яко покотив під удар Мораті, а той вразив ближній кут.

Вийшов Фюлькруг – і Німеччина перевернула гру. З моменту його появи (70 хвилина) Бундестім безперервно насідала на ворота Іспанії. Статистика ударів на цьому відрізку до фінального свистка – 6:0 на користь німців. Якщо раніше Німеччина щось створювала тільки на стандартах, та тепер нарешті з'явився адресат для передач Мусіали.

Ніклас Фюлькруг став рятівником Німеччини. Він зрівняв рахунок, завершивши хитру комбінацію Сане та Мусіали. Форвард Вердера – герой. Ось чого бракувало футболу Фліка з Японією. Прототипу Лєвандовскі. У підсумку нічия. Німеччина з одним очком залишилася на дні групи E, але зберігає непогані шанси на плей-офф. В останньому турі Бундестім повинна обігрувати Коста-Ріку та сподіватися, що Іспанія не програє Японії.

Німеччина сенсаційно програла Японії на ЧС-2022, пропустивши від "своїх" – різні тайми та розплата за марнотратство