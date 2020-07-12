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Вольфсбург позбувся голкіпера перед вирішальним матчем проти Шахтаря в Лізі Європи

19:58 - Читать на русском
Вольфсбург позбувся голкіпера перед вирішальним матчем проти Шахтаря в Лізі Європи
Філіпп Менцель / Сайт Вольфсбурга

Вольфсбург розпочав чистку складу з прицілом на наступний сезон.

Німецький клуб на своєму офіційному сайті оголосив про відхід воротаря Філіппа Менцеля.

Шахтар – Вольфсбург: донеччани визначилися з місцем проведення вирішального поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи

Гравець приєднався до "вовків" у 2014 році, однак шансу так і не отримав – жодного матчу за першу команду. Новим клубом Менцеля стане Аустрія Клагенфурт, яка претендує на вихід в еліту австрійського футболу.

Нагадаємо, 5 серпня Вольфсбург ще повинен зіграти матч-відповідь проти Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи. У першій грі "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

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Теги
Трансфери Філліп Філліп Менцель Вольфсбург Вольфсбург Німеччина
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