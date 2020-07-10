Шахтар – Вольфсбург: донеччани визначилися з місцем проведення вирішального поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи

Шахтар повідомив подробиці щодо місця і точного часу проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Поєдинок з німецьким клубом прийматиме НСК Олімпійський, інформує офіційний сайт "гірників".

Каштру обережно прокоментував результати жеребкування Ліги Європи

Початок зустрічі 5 серпня, о 19:55 за Києвом. Глядачів на трибунах очікувано не буде. Нагадаємо, у поточному сезоні всі свої попередні матчі єврокубків Шахтар проводив на харківському ОСК Металіст.

До слова, перший матч 1/8 фіналу у Німеччині завершився перемогою команди Луїша Каштру з рахунком 2:1.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперників