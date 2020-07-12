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Вольфсбург избавился от голкипера перед решающим матчем против Шахтера в Лиге Европы

19:59 - Читати українською
Вольфсбург избавился от голкипера перед решающим матчем против Шахтера в Лиге Европы
Филипп Менцель / Сайт Вольфсбурга

Вольфсбург начал чистку состава с прицелом на следующий сезон.

Немецкий клуб на своем официальном сайте объявил об уходе вратаря Филиппа Менцеля.

Шахтер – Вольфсбург: дончане определились с местом проведения решающего поединка 1/8 финала Лиги Европы

Игрок присоединился к "волкам" в 2014 году, однако шанса так и не получил – ни одного матча за первую команду. Новым клубом Менцеля станет Аустрия Клагенфурт, которая претендует на выход в элиту австрийского футбола.

Напомним, 5 августа Вольфсбург еще должен сыграть ответный матч против Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре "горняки" одержали победу со счетом 2:1.

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