Вольфсбург избавился от голкипера перед решающим матчем против Шахтера в Лиге Европы

Вольфсбург начал чистку состава с прицелом на следующий сезон.

Немецкий клуб на своем официальном сайте объявил об уходе вратаря Филиппа Менцеля.

Шахтер – Вольфсбург: дончане определились с местом проведения решающего поединка 1/8 финала Лиги Европы

Игрок присоединился к "волкам" в 2014 году, однако шанса так и не получил – ни одного матча за первую команду. Новым клубом Менцеля станет Аустрия Клагенфурт, которая претендует на выход в элиту австрийского футбола.

Напомним, 5 августа Вольфсбург еще должен сыграть ответный матч против Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре "горняки" одержали победу со счетом 2:1.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут