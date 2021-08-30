23-річний форвард перебрався до табору "вовків", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вольфсбург узяв Люкебакіо в оренду на сезон. Уродженець Фландрії за роки професіональної кар'єри не вперше гратиме в такому статусі. Люкебакіо виступав на правах оренди за Тулузу, Шарлеруа, Фортуну Дюссельдорф. Попередні два сезони вінгер був основним у Герті.

До слова, в сезоні 2021/22 Доді Люкебакіо провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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