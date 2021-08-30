Вольфсбург подписал нападающего Герты
18:05 - Читати українською
Нападающий Доди Люкебакио временно сменил берлинскую Герту на Вольфсбург.
23-летний форвард перебрался в стан "волков", сообщает официальный сайт клуба.
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Вольфсбург взял Люкебакио в аренду на сезон. Уроженец Фландрии за годы профессиональной карьеры не впервые будет играть в таком статусе. Люкебакио выступал на правах аренды в Тулузе, Шарлеруа, Фортуне Дюссельдорф. Предыдущие два сезона вингер был основным в Герте.
К слову, в сезоне 2021/22 Доди Люкебакио провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.
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