23-летний форвард перебрался в стан "волков", сообщает официальный сайт клуба.

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Вольфсбург взял Люкебакио в аренду на сезон. Уроженец Фландрии за годы профессиональной карьеры не впервые будет играть в таком статусе. Люкебакио выступал на правах аренды в Тулузе, Шарлеруа, Фортуне Дюссельдорф. Предыдущие два сезона вингер был основным в Герте.

К слову, в сезоне 2021/22 Доди Люкебакио провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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