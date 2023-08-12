Йоакім Меле перейшов в Аталанту, підписавши контракт на 4 роки.

Німецький Вольфсбург офіційно оголосив про перехід захисника збірної Данії Йоакіма Меле. Про це пише клубна прес-служба "вовків".

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За офіційними даними, гравець підписав контракт з клубом на 4 роки – до літа 2027. Фінансові аспекти угоди не розголошуються. Аталанта отримала за Меле близько 13 мільйонів євро + бонуси.

Меле став шостим літнім підписанням Вольфсбурга після приходу Седріка Зесігера, Моріца Йенца, Вацлава Черні, Тіаго Томаса та Роджеріо.

Меле провів за Аталанту 96 матчів, забивши 6 голів та віддавши 7 результативних передач.

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