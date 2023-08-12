Один из героев Евро-2020, игравший с Малиновским, перебрался в Бундеслигу
Йоаким Меле перешёл в Аталанту, подписав контракт на 4 года.
Немецкий Вольфсбург официально объявил о переходе защитника сборной Дании Йоакима Меле. Об этом пишет клубная пресс-служба "волков".
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По официальным данным, игрок подписал контракт с клубом на 4 года – до лета 2027 . Финансовые аспекты соглашения не разглашаются. Аталанта получила за Меле около 13 миллионов евро + бонусы.
Меле стал шестым летним подписанием Вольфсбурга после прихода Седрика Зесигера, Морица Йенца, Вацлава Черни, Тиаго Томаса и Роджерио.
Меле провел за Аталанту 96 матчей, забив 6 голов и отдав 7 результативных передач.
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