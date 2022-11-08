Вольфсбург і Борусія Дортмунд відкрили 14 тур чемпіонату Німеччини (2:0). Рахунок і огляд матчу – у цій новині на "Футбол 24".

"Джмелі" підходили до поєдинку на 4-й позиції Бундесліги з триматчевою переможною серією, а Вольфсбург виграв два останні матчі і йшов у другій половині таблиці.

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У першому таймі "вовки" були гострішими і мали більше моментів. Одна із атак господарів втілилася в гол вже на 6-й хвилині. Ван де Вен замкнув подачу з кутового і вивів команду Ніко Ковача вперед. Вольфсбург міг піти на перерву з більшою перевагою, проте рахунок більше не змінився. У Дортмунда можна згадати хіба що неточні удари Зюле і Брандта, а також момент Малена.

По перерві сценарій гри не змінився – "вовки" переважали команду Едіна Терзіча і могли забити другий гол. Зрештою, він таки влетів у ворота гостей вже у компенсований час. Брандт втратив м'яч на своїй половині, а Лукас Нмеча завершив контратаку господарів. 2:0.

Борусія провела блідий матч і закономірно зазнала вже 5-ї поразки в 14-ти турах. У дортмундців залишилося 25 очок і поточне 4 місце. Вольфсбург набрав 20 балів і піднявся на 8-му сходинку.

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