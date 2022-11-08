Вольфсбург и Боруссия Дортмунд открыли 14-й тур чемпионата Германии (2:0). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

"Шмели" подходили к поединку на 4-й позиции Бундеслиги с трехматчевой победной серией, а Вольфсбург выиграл два последних матча и шел во второй половине таблицы.

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В первом тайме "волки" были острее и и имели больше моментов. Одна из атак хозяев воплотилась в гол уже на 6-й минуте. Ван де Вен замкнул подачу с углового и вывел команду Нико Ковача вперед. Вольфсбург мог уйти на перерыв с большим преимуществом, однако счет больше не изменился. У Дортмунда можно упомянуть разве что неточные удары Зюле и Брандта, а также момент Малена.

После перерыва сценарий игры не изменился – "волки" превосходили команду Эдина Терзича и могли забить второй гол. В итоге, он влетел в ворота гостей уже в компенсированное время. Брандт потерял мяч на своей половине, а Лукас Нмеча завершил контратаку хозяев. 2:0.

Боруссия провела бледный матч и закономерно потерпела уже 5 поражение в 14-ти турах. У дортмундцев осталось 25 очков и текущее 4 место. Вольфсбург набрал 20 баллов и поднялся на 8-ю позицию.

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