Програму 11-го туру відкривав домашній поєдинок Вольфсбурга проти Айнтрахта. Гості в разі перемоги могли б піднятися у зону Ліги Європи, та ще й перервали б 7-матчеву безвиграшну серію. Господарі ж мали шанс вийти на четверту позицію – словом, мотивацію шукати не треба було.

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Перший тайм пройшов за явної переваги "вовків", але нічого небезпечнішого за влучання у стійку після удару з рикошетом їм створити не вдалося. Загалом, до перерви було нудно, але в середині другого тайму стало веселіше: Айнтрахт на 62-й хвилині зумів відкрити рахунок з пенальті, який реалізував Дост, однак на 76-й Вегхорст зрівняв його – теж з пенальті. Долю зустрічі вирішив все той же Вегхорст, який на 88-й хвилині отримав передачу від Шлагера й з правого краю штрафного поцілив у дальній кут – 2:1. Це був переможний гол.

Таким чином, безвиграшна серія Айнтрахта досягла восьми матчів. Франкфуртці після поразки залишились на дев'ятій позиції в турнірній таблиці з 13 очками в активі, а от Вольфсбург набрав 21 заліковий бал і піднявся на четверту сходинку. "Вовки" порівнялись за набраними пунктами з РБ Лейпциг.

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