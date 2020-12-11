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Собослай вирішив перебратися до РБ Лейпциг. "Бики" активують клаусулу зірки австрійського гранда в розмірі 25 млн євро. Клуби запланували оголосити про угоду до 25 грудня. Інтерес до Собослая також проявляли лондонський Арсенал і Баварія, а найактивніші спроби перехопити 20-річного угорця робив мадридський Реал. Зокрема, керманич "вершкових" Зінедін Зідан особистим дзвінком заманював його в Іспанію.

У нинішньому сезоні Домінік Собослай провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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