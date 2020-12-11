Программу 11-го тура открывал домашний поединок Вольфсбурга против Айнтрахта. Гости в случае победы могли бы подняться в зону Лиги Европы, да ещё и прервали бы 7-матчевую безвыигрышную серию. Хозяева же имели шанс выйти на четвёртую позицию – словом, мотивацию искать не надо было.

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Первый тайм прошёл при явном преимуществе "волков", но ничего опаснее попадания в штангу после удара с рикошетом им создать не удалось. В целом, до перерыва было скучно, но в середине второго тайма стало веселее: Айнтрахт на 62-й минуте сумел открыть счёт с пенальти, который реализовал Дост, однако на 76-й Вегхорст сравнял его – тоже с пенальти. Судьбу встречи решил всё тот же Вегхорст, который на 88-й минуте получил передачу от Шлагера и с правого края штрафной поразил дальний угол – 2:1. Это был победный гол.

Таким образом, безвыигрышная серия Айнтрахта достигла восьми матчей. Франкфуртцы после поражения остались на девятой позиции в турнирной таблице с 13 очками в активе, а вот Вольфсбург набрал 21 зачётный балл и поднялся на четвёртую строчку. "Волки" поравнялись по набранным пунктам с РБ Лейпциг.

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