Чернігівська Десна підтвердила інформацію про перемовини з Сент-Трюйденом щодо Олександра Філіппова у своєму телеграм-каналі.

Філіппов у Сент-Трюйден – відома сума потенційного трансферу форварда Десни

Там зазначили, що переговори перебувають на фінальній стадії. До слова, українські та бельгійські ЗМІ оцінюють такий трансфер в 1-1,5 млн євро. Раніше повідомлялось, що форвард пройшов медогляд, а про перехід має бути оголошено вже сьогодні, 18 вересня.

Олександр Філіппов став відкриттям минулого сезону УПЛ – форвард провів 30 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 4-ма асистами. За підсумками минулого розіграшу чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден фінішував на 12 сходинці.

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