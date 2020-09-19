Шедеври в стилі Златана у відеоогляді матчу Інгулець – Десна – 1:1
Десна не змогла перемогти новачка УПЛ Інгулець у матчі 3-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу Інгулець – Десна.
Перший тайм пройшов без голів, однак з дуже непоганими спробами – слід відзначити удар Сітчинави через себе наприкінці першої половини. По перерві Десна вийшла вперед в рахунку: після подачі кутового Будківський п'яткою направив м'яч у ворота, а Гітченко буквально заніс його у ворота. Відповідь Інгульця вийшла не менш красивою: Сітічінава прийняв м'яч за штрафним майданчиком, розвернувся і потужно пробив у ближню дев'ятку.
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Таким чином, Інгулець набрав друге очко у трьох турах, розташувавшись на 10 місці. Десна набрала 5 пунктів та піднялась на четверту сходинку.