Перший тайм пройшов без голів, однак з дуже непоганими спробами – слід відзначити удар Сітчинави через себе наприкінці першої половини. По перерві Десна вийшла вперед в рахунку: після подачі кутового Будківський п'яткою направив м'яч у ворота, а Гітченко буквально заніс його у ворота. Відповідь Інгульця вийшла не менш красивою: Сітічінава прийняв м'яч за штрафним майданчиком, розвернувся і потужно пробив у ближню дев'ятку.

Десна не дотиснула Інгулець – два шедеври у стилі Ібрагімовіча та тривожний "дзвіночок" перед стартом у Лізі Європи

Таким чином, Інгулець набрав друге очко у трьох турах, розташувавшись на 10 місці. Десна набрала 5 пунктів та піднялась на четверту сходинку.