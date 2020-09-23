Десна сыграет с немецким Вольфсбургом в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Где смотреть поединок Вольфсбург – Десна, подскажет "Футбол 24".

Матч Вольфсбург – Десна состоится в четверг, 24 сентября, в Германии. Начало игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 21:15. Футбол 24 "проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вольфсбург – Десна: прогноз на матч Лиги Европы

Поединок Вольфсбург – Десна в прямом эфире можно смотреть на канале "Футбол 1", начиная с 21:15. Видеотрансляция матча онлайн будет доступна на платформе Oll.tv. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Десна перед дебютом в еврокубках расписала ничью с Ингульцом. Черниговский клуб не может рассчитывать на Александра Филиппова, который решил продолжить карьеру в Бельгии. Вольфсбург тоже не сумел победить на выходных. Команда Оливера Гласнера принимала крепкий леверкузенский Байер.

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